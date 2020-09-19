В Рязани проверят работу маршрутки №85

Маршрутка №85 ходит по маршруту от поселка Соколовка до поселка Южный.

В Рязани проверят работу маршрутки №85. Сообщили в пресс-службе горадминистрации.

«В ближайшее время управление проведет мониторинг работы автобусов маршрута №85 на предмет соблюдения регулярности движения, наполняемости салонов», — говорится в сообщении.

Также в мэрии отметили, что сейчас проходит конкурс, по результатам которого «будет определен перевозчик для обслуживания шестью автобусами».