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Жена Ефремова впервые посетила его в СИЗО
Ранее Ефремов находился в карантинной камере.

Жена Михаила Ефремова Софья Кругликова впервые посетила его в СИЗО. Об этом в четверг, 17 сентября, РИА Новости сообщил секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников.

По его словам, супруги виделись через стекло. Свидание было краткосрочным, то есть длилось не более двух часов.

Ранее Ефремов находился в карантинной камере, навещать его запрещали.

Напомним, актера приговорили к восьми годам колонии общего режима за ДТП, которое произошло в центре Москвы. Автомобиль Ефремова врезался в курьерский грузовик, которым управлял рязанец Сергей Захаров. Актер был пьян, позже в его крови нашли наркотики. От полученных травм Захаров скончался.