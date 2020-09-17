Жена Ефремова впервые посетила его в СИЗО
Ранее Ефремов находился в карантинной камере.
Жена Михаила Ефремова Софья Кругликова впервые посетила его в СИЗО. Об этом в четверг, 17 сентября,
По его словам, супруги виделись через стекло. Свидание было краткосрочным, то есть длилось не более двух часов.
Ранее Ефремов находился в карантинной камере, навещать его запрещали.
Напомним, актера приговорили к восьми годам колонии общего режима за ДТП, которое произошло в центре Москвы. Автомобиль Ефремова врезался в курьерский грузовик, которым управлял рязанец Сергей Захаров. Актер был пьян, позже в его крови нашли наркотики. От полученных травм Захаров скончался.