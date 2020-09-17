В Горроще в течение полутора недель будут перекрывать дорогу

На месте работ установят предупреждающие знаки.

В Горроще в течение полутора недель будут перекрывать дорогу на улице Березовой. Об этом в четверг, 17 сентября, сообщил сайт мэрии.

Из-за дорожных работ перекроют участки

с 10:00 18 сентября до 20:00 20 сентября от дома №27 корпус 2 по улице Черновицкой до дома №6 по улице Березовой,

с 8:00 22 сентября до 20:00 24 сентября от дома №6 по улице Березовой до дома №33 по улице Гоголя,

с 08: 00 24 сентября до 20.00 27 сентября от дома №6 по улице Березовой до дома №7 по улице Чернышевского.

Из-за этого изменят схему движения общественного транспорта:

автобусы маршрута №30 следуют до конечной остановки «СПТУ-6»;

автобусы маршрутов №23, 70, 71 следуют до остановки «Школа» (улица Черновицкая).

На месте работ установят предупреждающие знаки.