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В Горроще в течение полутора недель будут перекрывать дорогу
На месте работ установят предупреждающие знаки.

В Горроще в течение полутора недель будут перекрывать дорогу на улице Березовой. Об этом в четверг, 17 сентября, сообщил сайт мэрии.

Из-за дорожных работ перекроют участки

  • с 10:00 18 сентября до 20:00 20 сентября от дома №27 корпус 2 по улице Черновицкой до дома №6 по улице Березовой,
  • с 8:00 22 сентября до 20:00 24 сентября от дома №6 по улице Березовой до дома №33 по улице Гоголя,
  • с 08: 00 24 сентября до 20.00 27 сентября от дома №6 по улице Березовой до дома №7 по улице Чернышевского.

Из-за этого изменят схему движения общественного транспорта:

  • автобусы маршрута №30 следуют до конечной остановки «СПТУ-6»;
  • автобусы маршрутов №23, 70, 71 следуют до остановки «Школа» (улица Черновицкая).

На месте работ установят предупреждающие знаки.