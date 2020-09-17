Видео: в девятиэтажке в Недостоеве произошел пожар

ЧП произошло в четверг, 17 сентября.

В девятиэтажке на улице Сельских Строителей 3Б в Недостоеве произошел пожар. Видео опубликовали в соцести.

ЧП произошло в четверг, 17 сентября.

«Причина всего пока не ясна, дыма нет, но присутствует свойственный запах», — говорится в сообщении.

В региональном ГУ МЧС рассказали, что информация о пожаре поступила в 15:57.

Известно, что произошло возгорание постельных принадлежностей в квартире на шестом этаже.

Площадь пожара составила 7 квадратных метров. Также сообщается, что возгорание ликвидировали.