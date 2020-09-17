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Рязань посетила посол Никарагуа в России Альба Асусена Торрес
За предоставление транспорта благодарность выразили ГК «Автоимпорт».

В выходные, 12-13 сентября, с неофициальным визитом Рязань посетила Чрезвычайный и полномочный посол Никарагуа в России Альба Асусена Торрес Мехия. Субботний вечер ее делегация провела в гостиничном комплексе «Арагон».

Посол — поклонница творчества Сергея Есенина, поэтому утром в воскресенье после осмотра исторической части города делегация направилась в Константиново на автомобилях, предоставленных Группой компаний «Автоимпорт».

«Это невероятное место! Я счастлива, что у меня появилась возможность оказаться здесь», — отметила Альба. Она посетила дом Есенина, побывала в школе, где он учился, и осмотрела усадьбу Кашиной.

Посол возложила цветы к памятнику поэта и прокомментировала: «Вот теперь моя мечта сбылась!»

Оргкомитет выразил благодарность гостиничному комплексу «Арагон» и партнерам встречи — винному бутику «L-Wine» и фермерской лавке «Три крестьянина».

Отдельную благодарность выразили ДЦ Citroen и ДЦ Hyundai (входят в состав ГК «Автоимпорт») за предоставление транспорта, благодаря которому гости смогли комфортно перемещаться по городу и ближайшему району.