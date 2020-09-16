Россиян предупредили о рекордном повышении цен на сигареты

Так правительство планирует компенсировать рост бюджетных расходов, появившиеся из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Минфин планирует повысить в 2021 году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20% по сравнению с текущим годом, пишет «Российская газета».

Так правительство планирует компенсировать рост бюджетных расходов, появившиеся из-за пандемии коронавирусной инфекции. Для этого Минфин подготовил проект поправок в Налоговый кодекс. Предложение уже одобрили в комиссии по законопроектной деятельности и рассмотрят на заседании правительства.

Именно акциз формирует стоимость сигарет. При его увеличении на 20% средняя стоимость одной пачки сигарет увеличится до 140 рублей. При этом розничные цены на табачные изделия повысятся на 20 рублей.