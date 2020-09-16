Почти четверть компаний обеспечили сотрудников полисами ДМС в условиях пандемии — Росгосстрах

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного среди работающих соискателей в начале августа.

Почти четверть россиян, работающих в офисе, в условиях пандемии имели возможность пользоваться полисом добровольного медицинского страхования от работодателя. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного крупнейшей российской платформой онлайн-рекрутинга hh.ru и СК «Росгосстрах жизнь» среди работающих соискателей в начале августа. Чем крупнее компания, тем чаще в ней предоставляют ДМС. Чаще всего ДМС предоставляют в компаниях нефтегазового, финансового и телекоммуникационного секторов.

23% российских офисных работников рассказали, что их работодатель в условиях коронавируса предоставил им возможность пользоваться полисом ДМС. О такой возможности рассказали в первую очередь респонденты, занятые в нефтегазовой отрасли (62%), в финансовом секторе (58%) и телекоммуникационном секторе (48%), а также из компаний высокотехнологичного сектора (29%) и строительной / девелоперской отрасли (23%). Реже других о наличии ДМС на работе говорили респонденты, занятые в автомобильном бизнесе (4%), 5% респондентов, работающих на предприятиях металлургической отрасли и 9% опрошенных, работающих в СМИ, рекламных/PR/маркетинговых компаниях.

Опрос показал, что чем крупнее компания, тем чаще в ней предоставляют ДМС. О предоставлении работодателем возможности оформить полис ДМС рассказали 49% респондентов из компаний со штатом более 3000 сотрудников, 39% респондентов из компаний со штатом 1001-3000 сотрудников, 33% респондентов из компаний со штатом 501-1000 сотрудников, 24% респондентов из компаний со штатом 251-500 сотрудников, 24% респондентов из компаний со штатом 101-250 человек, 13% респондентов из компаний со штатом 51-100 человек и 11% респондентов из общего числа опрошенных сотрудников компаний со штатом менее 50 человек.

«Согласно результатам опроса работодателей, проведенному Службой исследований hh.ru за месяц до введения режима самоизоляции, программы ДМС для сотрудников были у 42% опрошенных работодателей. Более половины опрошенных работодателей, у которых на тот момент была программа ДМС для сотрудников, не планировали изменять траты на нее в следующем году. 5% планировали сократить траты, а 17% заявили о планируемом увеличении трат на ДМС.

У 93% опрошенных работодателей, у которых нет программы ДМС, её никогда не было. 8% же заявили, что в какой-то момент от ДМС отказались. 42% работодателя заявили, что программа ДМС — это слишком дорого для компании, 20% указали, что не видят в этом выгоды. При этом 21% таких компаний заявили о планах внедрения программы ДМС в следующем году, в то время как 48% сообщили, что не планируют этого делать», — сказала руководитель Службы исследований hh.ru Мария Игнатова.

Как отмечают аналитики hh.ru, по мнению больше половины соискателей, социальный пакет занимает третье место среди наиболее важных факторов мотивации для соискателей.

65% соискателей уверены, что в соцпакет обязательно должен входить полис ДМС.

«На момент начала пандемии компании, у которых уже был оформлен корпоративный ДМС, оказались в более выигрышном положении, поскольку страховщики в этот период усиленно заботились о здоровье застрахованных сотрудников. Несмотря на то, что многие лечебные учреждения приостановили оказание плановой медицинской помощи, страховщики продолжали ответственно выполнять свои обязательства перед клиентами по ее организации. Во время самоизоляции оказались очень востребованы телемедицинские сервисы. Поскольку почти у всех корпоративных клиентов „Росгосстраха“ телемедицина включена в программу страхования, они в полной мере ощутили удобство этого сервиса, используя специальное приложение „РГС Телемед“. Программа „Росгосстраха“ по телемедицине на период пандемии была расширена, в неё включили таких специалистов, как психолог и диетолог. После окончания ограничительных мероприятий спрос на услуги в рамках действующих полисов ДМС не только восстановился, но и дополнился „отложенным эффектом“, поскольку потребность в плановой медицинской помощи никуда не делась. Тенденция по поиску оптимальных решений при пролонгации действующих корпоративных договоров ДМС скорее всего сохранится до момента полного восстановления экономики в нашей стране», — отметила Ольга Купцова, заместитель директора Департамента методологии и андеррайтинга ДМС СК «Росгосстрах».

«В разгар эпидемии мы наблюдали рост интереса к удаленной медицинской помощи не только у корпоративных, но и у розничных клиентов. Мы были в числе участников рынка, которые позволили своим клиентам пользоваться телемедицинскими услугами. По итогам анализа итогов проекта в апреле-мае выяснилось, что подавляющее большинство воспользовавшихся сервисом (87%) проживали в регионах, причем востребованность сервиса в населенных пунктах с численностью населения менее 1 млн человек была выше, чем в городах-миллионниках (64% против 36%). Чаще всего пользователи сервиса обращались к узкопрофильным специалистам, — подтверждает тенденцию повышения спроса на удаленную медицинскую помощь руководитель управления по развитию дополнительных сервисов СК «Росгосстрах Жизнь» Гульнара Орлова.

«Во время самоизоляции (апрель-май в Москве, апрель-май-июнь в регионах) пользование услугами по ДМС несколько сократилось. Это было связано с ограничениями в работе медицинских организаций, особенно в части плановой помощи — стационарной и стоматологической, а также с исполнением рекомендаций Роспотребнадзора по минимизации контактов и передвижений. При этом в результате несвоевременно полученной медицинской помощи среднестатистический случай обращения после снятия карантинных ограничений мог быть клинически сложнее, что может потребовать более дорогостоящего лечения. В июне и июле обращаемость постепенно росла, и тенденция роста от месяца к месяцу количества обращающихся за медицинской помощью после периода самоизоляции сохраняется. Сейчас важная задача — обеспечить своевременную вакцинацию от гриппа застрахованным в рамках договоров ДМС. Мы внимательно следим за испытанием вакцины по COVID-19, как только она появится в клиниках, работающих в рамках ДМС, обязательно будет рассмотрена возможность вакцинации по договору ДМС», — говорит глава департамента методологии и андеррайтинга ДМС ПАО СК «Росгосстрах» Надежда Минина.