Ефремов заявил о необходимости создать Российский тюремный театр

Актера приговорили к восьми годам колонии общего режима за ДТП, которое произошло в центре Москвы.

Актер Михаил Ефремов на встрече с членами Общественной наблюдательной комиссии заявил, что необходимо создать тюремный театр, сообщает ТАСС со ссылкой на ответственного секретаря ОНК Москвы Алексея Мельникова.

«Он не имеет жалоб и пребывает в нормальном расположении духа, имеет новые творческие планы», — отметил Мельников.

Напомним, Ефремов будет находиться в СИЗО, пока приговор не вступит в законную силу.

Актера приговорили к восьми годам колонии общего режима за ДТП, которое произошло в центре Москвы. Автомобиль Ефремова врезался в курьерский грузовик, которым управлял рязанец Сергей Захаров. Актер был пьян, позже в его крови нашли наркотики.

От полученных травм Захаров скончался.

Ранее Ефремов заявил, что адвокат «подставил» его на восемь лет.