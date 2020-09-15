Слова и образы. Рязанские поэтесса и фотограф устроят совместную выставку

Выставка пройдет в «Фотодоме».

В четверг, 1 октября, в 19:00 в «Фотодоме» на улице Почтовой откроется выставка, посвященная проекту поэтессы Анны Бобровской и фотографа Светланы Селезневой #МОДАНАИСКРЕННОСТЬ. Об этом Анна Бобровская сообщила на странице в Facebook .

Она отметила, что рязанки решили соединить в проекте «слова и образы». Также поэтесса добавила, что сборник ее стихов впервые презентуют 11 октября в арт-пространстве «FABRIKA».

Вход на выставку в «Фотодоме» будет свободным для всех.