Слова и образы. Рязанские поэтесса и фотограф устроят совместную выставку
Выставка пройдет в «Фотодоме».
В четверг, 1 октября, в 19:00 в «Фотодоме» на улице Почтовой откроется выставка, посвященная проекту поэтессы Анны Бобровской и фотографа Светланы Селезневой #МОДАНАИСКРЕННОСТЬ. Об этом Анна Бобровская сообщила на странице в
Она отметила, что рязанки решили соединить в проекте «слова и образы». Также поэтесса добавила, что сборник ее стихов впервые презентуют 11 октября в арт-пространстве «FABRIKA».
Вход на выставку в «Фотодоме» будет свободным для всех.