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Обновлены данные о распространении коронавируса в Рязанской области
В Рязанской области зарегистрировано 7614 человек с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19.

По состоянию на 11:30 в понедельник, 14 сентября, в Рязанской области зарегистрировано 7614 человек с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19. В оперштабе назвали населенные пункты региона с числом заболевших.

  • 3941 — Рязань;
  • 355 — Рязанский район;
  • 224 — Ряжск;
  • 198 — Рыбное;
  • 193 — Касимов;
  • 180 — Скопин;
  • 176 — Сасово;
  • 155 — Новомичуринск;
  • 140 — Шиловский район;
  • 135 — Рыбновский район;
  • 131 — Скопинский район;
  • 127 — Касимовский район;
  • 126 — Клепиковский район;
  • 120 — Михайловский район;
  • 113 — Спасский район;
  • 90 — Шилово;
  • 82 — Михайлов;
  • 70 — Александро-Невский;
  • 62 — Сараевский район
  • 52 — Александро-Невский район;
  • 50 — Пронский район;
  • 49 — Сасовский район;
  • 48 — Кораблино и Шацкий район;
  • 45 — Сапожок;
  • 44 — Стирожиловский район;
  • 41 — Сараи и Старожилово;
  • 40 — Захаровский район и Пронск;
  • 39 — Шацк;
  • 38 — Милославский район;
  • 37 — Спасск-Рязанский;
  • 35 — Чучково;
  • 32 — Кораблинский район;
  • 31 — Чучковский район;
  • 30 — Милославское и Спас-Клепики;
  • 27 — Захарово;
  • 25 — Ермишинский район и Ухолово;
  • 20 — Ермишь;
  • 19 — Путятино;
  • 15 — Кадом;
  • 13 — Путятинский район;
  • 12 — Сапожковский и Ухоловский районы;
  • 7 — Пителинский район ;
  • 6 — Кадомский район и Пителино.

Подробнее о населенных пунктах с заболевшими можно прочитать здесь.