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В Рязанской области проголосовало более 250 тысяч избирателей. Данные на 15:40
Данные по выборам депутатов Рязанской облдумы седьмого созыва на 15:40 предоставил облизбирком.

В регионе проголосовало 253 355 избирателей или 28,05%. Данные по выборам депутатов Рязанской облдумы седьмого созыва на 15:40 предоставил облизбирком.

Так, в Ермишинском районе проголосовало 46,33% избирателей, в Захаровском — 52,28%, Кадомском — 39,22%, Касимовском районе — 36,37%, Касимове- 26,08%, Клепиковском — 32,61%, Кораблинском — 32,28%, Милославском — 40,79%, Михайловском — 65,13%, Александро-Невском — 53,19%, Пителинском — 58,20%, Пронском — 23,41%, Путятинском — 40,24%, Рыбновском — 25,65%, Ряжском — 34,15, Рязанском — 28,86%, Сапожсковском — 38,97%, Сараевском — 55,11%, Сасовском районе — 45,58%, Сасове — 31,65%, Скопинском районе — 57,86%, Скопине- 30,07%, Спасском — 40,29%, Старожиловском — 32,16%, Ухоловском — 48,38%, Чучковском — 42,77%, Шацком — 51,77%, Шиловском — 34,15%.