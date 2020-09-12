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Оперштаб обновил данные о зараженных в Рязанской области
В целом в области зарегистрировано 7 552 человека.

В субботу, 12 сентября, оперштаб обновил данные о зараженных в Рязанской области.

В целом в области с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19 зарегистрировано 7 552 человека.

  • В Рязани — 3 910;
  • В Рязанском районе — 350;
  • В Ряжске — 221;
  • В Рыбном — 196;
  • В Касимове — 189;
  • В Скопине — 178;
  • В Сасове — 174;
  • В Новомичуринске — 154;
  • В Шиловском районе — 140;
  • В Рыбновском районе — 133;
  • В Скопинском районе — 130;
  • В Касимовском районе — 127;
  • В Клепиковском районе — 126;
  • В Михайловском районе — 119;
  • В Спасском районе — 113;
  • В Шилове — 89;
  • В Михайлове — 82;
  • В поселке Александро-Невский — 70;
  • В Сараевском районе — 62;
  • В Александро-Невском районе — 52;
  • В Пронском и Сасовском районах — по 49;
  • В Кораблине и Шацком районе — по 48;
  • В Сапожке — 45;
  • В Старожиловском районе — 42;
  • В Сараях и Старожилове — по 41;
  • В Захаровском районе и Пронске — по 40;
  • В Шацке — 39;
  • В Милославском и Ряжском районах — по 38;
  • В Спасске-Рязанском — 37;
  • В Чучкове — 35;
  • В Кораблинском районе — 31;
  • В Спас-Клепиках и Чучковском районе — по 30;
  • В поселке Милославское — 29;
  • В Захарове — 27;
  • В Ермишинском районе и Ухолове — по 25;
  • В Ермиши — 20;
  • В Путятине — 19;
  • В Кадоме — 15;
  • В Путятинском районе — 13;
  • В Сапожковском и Ухоловском районах — по 12;
  • В Пителинском районе — 7;
  • В Кадомском районе и Пителине — по 6.

Полный список можно посмотреть здесь.