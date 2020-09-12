Оперштаб обновил данные о зараженных в Рязанской области

В целом в области зарегистрировано 7 552 человека.

В субботу, 12 сентября, оперштаб обновил данные о зараженных в Рязанской области.

В целом в области с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19 зарегистрировано 7 552 человека.

В Рязани — 3 910;

В Рязанском районе — 350;

В Ряжске — 221;

В Рыбном — 196;

В Касимове — 189;

В Скопине — 178;

В Сасове — 174;

В Новомичуринске — 154;

В Шиловском районе — 140;

В Рыбновском районе — 133;

В Скопинском районе — 130;

В Касимовском районе — 127;

В Клепиковском районе — 126;

В Михайловском районе — 119;

В Спасском районе — 113;

В Шилове — 89;

В Михайлове — 82;

В поселке Александро-Невский — 70;

В Сараевском районе — 62;

В Александро-Невском районе — 52;

В Пронском и Сасовском районах — по 49;

В Кораблине и Шацком районе — по 48;

В Сапожке — 45;

В Старожиловском районе — 42;

В Сараях и Старожилове — по 41;

В Захаровском районе и Пронске — по 40;

В Шацке — 39;

В Милославском и Ряжском районах — по 38;

В Спасске-Рязанском — 37;

В Чучкове — 35;

В Кораблинском районе — 31;

В Спас-Клепиках и Чучковском районе — по 30;

В поселке Милославское — 29;

В Захарове — 27;

В Ермишинском районе и Ухолове — по 25;

В Ермиши — 20;

В Путятине — 19;

В Кадоме — 15;

В Путятинском районе — 13;

В Сапожковском и Ухоловском районах — по 12;

В Пителинском районе — 7;

В Кадомском районе и Пителине — по 6.