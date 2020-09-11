Стало известно, как ведется в России учет умерших от COVID-19

Об этом рассказали на сайте стопкоронавирус.рф.

Сайт стопкоронавирус.рф рассказал, как именно ведётся учет умерших от COVID-19.

В России основанием для внесения человека как умершего от коронавируса является паталогоанатомическое заключение. Таким образом, не любой, у кого по тестам или в результате посмертного вскрытия определён COVID-19, вносится в списки умерших от COVID-19.

В результате в России распространена формулировка «смерть от COVID-19», именно из таких случаев и складывается статистика смерти от коронавируса. Также имеет место формулировка «смерть с COVID-19» — в этой ситуации речь идет о подтвержденной коронавирусной инфекции, однако смерть в таких ситуациях произошла от другой причины.

В публикуемые на стопкоронавирус. рф показатели включаются лишь те случаи, по которым не требуются дополнительные исследования и COVID-19 уже установлен в качестве основной причины.

В свою очередь, уточненная информация по числу смертей публикуется Росстатом. Она базируется на записи актов гражданского состояния.

Вот почему отсутствуют причины видеть за официальными цифрами какой-то «заговор», отмечается на сайте.