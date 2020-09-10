Фото: в Ряжском районе легковушка врезалась в «КаМАЗ», есть пострадавшие

Травмы получили двое.

В Ряжском районе легковушка врезалась в «КаМАЗ», есть пострадавшие. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Авария произошла в среду, 9 сентября примерно в 15:30.

66-летний житель Волгоградской области на Hyundai Accent не справился с управлением и с толкнулся с автомобилем «КаМАЗ» под управлением 27-летнего жителя Республики Дагестан.

Травмы получили водитель «КаМАЗа» и 64-летняя пассажирка Hyundai.