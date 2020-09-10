Фото: в Ряжском районе легковушка врезалась в «КаМАЗ», есть пострадавшие
Травмы получили двое.
В Ряжском районе легковушка врезалась в «КаМАЗ», есть пострадавшие. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Авария произошла в среду, 9 сентября примерно в 15:30.
66-летний житель Волгоградской области на Hyundai Accent не справился с управлением и с толкнулся с автомобилем «КаМАЗ» под управлением 27-летнего жителя Республики Дагестан.
Травмы получили водитель «КаМАЗа» и 64-летняя пассажирка Hyundai.