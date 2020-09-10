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Рязанец оказался соседом Путина на Рублевке
Клименко контролирует два ТЦ в Рязани.

Элитный коттеджный поселок Сады Майендорф находится в шести километрах от МКАД по Рублево-Успенскому шоссе. Он занимает первое место в негласном рейтинге самых престижных подмосковных земель, пишет журнал «Компания».

С одной стороны поселок примыкает к резиденции Владимира Путина, замку баронессы Майендорф, с другой — к коттеджной застройке роскошной Жуковки. Сотрудники издания выяснили, кто владеет самыми большими домами в самом элитном коттеджном поселке России по выпискам ЕГРН.

В списке соседей президента оказался рязанец Игорь Клименко — владелец четырехэтажного особняка площадью 2159,30 кв м. Его построили в 2018 году на участке 57,9 сотки.

Клименко контролирует два ТЦ в Рязани: «Премьер» (выручка — 1,1 млрд) и «Круиз» (выручка — 125,9 млн). В 90-х он был женат на дочери вице-мэра Рязани Юрия Ромашкина.