Обновлены данные о географии распространения коронавируса в Рязанской области
В Рязанской области зарегистрировало 7217 человек с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19.
По состоянию на 11:30 во вторник, 1 сентября, в Рязанской области зарегистрировало 7217 человек с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19. В оперштабе назвали населенные пункты с числом зараженных.
- 3731 — Рязань;
- 330 — Поляны;
- 205 — Ряжск;
- 187 — Рыбное;
- 179 — Касимов;
- 172 — Сасово;
- 166 — Скопин;
- 149 — Новомичуринск;
- 139 — Шиловский район;
- 124 — Рыбновский район;
- 124 — Скопинский район;
- 123 — Касимовский и Коепиковский районы;
- 115 — Михайловский район;
- 104 — Спасский район;
- 82 — Михайлов и Шилово;
- 70 — Александро-Невский
- 60 — Сараевский район;
- 51 — Александро-Невский район;
- 48 — Кораблино, Шацкий и Пронский районы;
- 47 — Сасовский район;
- 40 — Пронск, Старожилово;
- 38 — Шацк;
- 37 — Ряжский район, Сараи и Спасск-Рязанский;
- 36 — Милославский и Старожиловский районы;
- 33 — Чучково;
- 30 — Чучковский район;
- 29 — Кораблинский район и Спас-Клепики;
- 28 — Милославское;
- 26 — Захарово;
- 25 — Ермишинский район;
- 22 — Ухолово;
- 19 — Путятино;
- 13 — Кадом;
- 12 — Сапожковский и Ухоловский районы;
- 10 — Путятинский районы;
- 7 — Пителинский район;
- 6 — Кадомский район;
- 3 — Пителино.
Полный список населенных пунктов с заболевшими можно посмотреть