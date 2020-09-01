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Обновлены данные о географии распространения коронавируса в Рязанской области
В Рязанской области зарегистрировало 7217 человек с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19.

По состоянию на 11:30 во вторник, 1 сентября, в Рязанской области зарегистрировало 7217 человек с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19. В оперштабе назвали населенные пункты с числом зараженных.

  • 3731 — Рязань;
  • 330 — Поляны;
  • 205 — Ряжск;
  • 187 — Рыбное;
  • 179 — Касимов;
  • 172 — Сасово;
  • 166 — Скопин;
  • 149 — Новомичуринск;
  • 139 — Шиловский район;
  • 124 — Рыбновский район;
  • 124 — Скопинский район;
  • 123 — Касимовский и Коепиковский районы;
  • 115 — Михайловский район;
  • 104 — Спасский район;
  • 82 — Михайлов и Шилово;
  • 70 — Александро-Невский
  • 60 — Сараевский район;
  • 51 — Александро-Невский район;
  • 48 — Кораблино, Шацкий и Пронский районы;
  • 47 — Сасовский район;
  • 40 — Пронск, Старожилово;
  • 38 — Шацк;
  • 37 — Ряжский район, Сараи и Спасск-Рязанский;
  • 36 — Милославский и Старожиловский районы;
  • 33 — Чучково;
  • 30 — Чучковский район;
  • 29 — Кораблинский район и Спас-Клепики;
  • 28 — Милославское;
  • 26 — Захарово;
  • 25 — Ермишинский район;
  • 22 — Ухолово;
  • 19 — Путятино;
  • 13 — Кадом;
  • 12 — Сапожковский и Ухоловский районы;
  • 10 — Путятинский районы;
  • 7 — Пителинский район;
  • 6 — Кадомский район;
  • 3 — Пителино.

Полный список населенных пунктов с заболевшими можно посмотреть здесь.