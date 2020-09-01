Обновлены данные о географии распространения коронавируса в Рязанской области

В Рязанской области зарегистрировало 7217 человек с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19.

По состоянию на 11:30 во вторник, 1 сентября, в Рязанской области зарегистрировало 7217 человек с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19. В оперштабе назвали населенные пункты с числом зараженных.

3731 — Рязань;

330 — Поляны;

205 — Ряжск;

187 — Рыбное;

179 — Касимов;

172 — Сасово;

166 — Скопин;

149 — Новомичуринск;

139 — Шиловский район;

124 — Рыбновский район;

124 — Скопинский район;

123 — Касимовский и Коепиковский районы;

115 — Михайловский район;

104 — Спасский район;

82 — Михайлов и Шилово;

70 — Александро-Невский

60 — Сараевский район;

51 — Александро-Невский район;

48 — Кораблино, Шацкий и Пронский районы;

47 — Сасовский район;

40 — Пронск, Старожилово;

38 — Шацк;

37 — Ряжский район, Сараи и Спасск-Рязанский;

36 — Милославский и Старожиловский районы;

33 — Чучково;

30 — Чучковский район;

29 — Кораблинский район и Спас-Клепики;

28 — Милославское;

26 — Захарово;

25 — Ермишинский район;

22 — Ухолово;

19 — Путятино;

13 — Кадом;

12 — Сапожковский и Ухоловский районы;

10 — Путятинский районы;

7 — Пителинский район;

6 — Кадомский район;

3 — Пителино.