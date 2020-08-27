В Рязани пропал 19-летний юноша, нуждающийся в медпомощи

26 августа молодой человек ушел из дома и не вернулся.

В Рязани пропал 19-летний Дмитрий Герега, который нуждается в медпомощи. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде « Лиза Алерт Рязанской области ».

26 августа молодой человек ушел из дома и не вернулся.

Приметы: рост 168 см, нормального телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые.

Одет: синяя кепка, светло-голубые штаны, серые кроссовки.

Особые приметы: ожог на кисти правой руки.

Всех, у кого есть информация о юноше, попросили обращаться по номерам 8 800 700 54 52 или 112.