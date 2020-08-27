В Рязани пропал 19-летний юноша, нуждающийся в медпомощи
26 августа молодой человек ушел из дома и не вернулся.
В Рязани пропал 19-летний Дмитрий Герега, который нуждается в медпомощи. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «
26 августа молодой человек ушел из дома и не вернулся.
Приметы: рост 168 см, нормального телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые.
Одет: синяя кепка, светло-голубые штаны, серые кроссовки.
Особые приметы: ожог на кисти правой руки.
Всех, у кого есть информация о юноше, попросили обращаться по номерам 8 800 700 54 52 или 112.