Любимов заявил о готовности Рязани к китайскому коронавирусу

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Губернатор Рязанской области Николай Любимов рассказал о готовности региона к китайскому коронавирусу. Об этом он заявил в интервью телеканалу «
Любимов напомнил, что в Рязани создали координационный штаб по борьбе с заболеванием, который возглавил зампред правительства. Все объекты в городе также проверили на готовность принимать больных.
«У нас полностью выстроена логистика, все материалы, которые необходимо было закупить — были закуплены. Мы знаем точно, кто за что отвечает. Все необходимые службы привлечены», — отметил Любимов.
Политик заявил, что аптеки, завыщающие цены на медикаменты из-за коронавируса, будут проверяться в постоянном режиме.
Напомним,
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