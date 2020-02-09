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14:47, 9 февраля 2020 279
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Любимов заявил о готовности Рязани к китайскому коронавирусу

Любимов заявил о готовности Рязани к китайскому коронавирусу

Губернатор Рязанской области Николай Любимов рассказал о готовности региона к китайскому коронавирусу. Об этом он заявил в интервью телеканалу «ТКР».

Любимов напомнил, что в Рязани создали координационный штаб по борьбе с заболеванием, который возглавил зампред правительства. Все объекты в городе также проверили на готовность принимать больных.

«У нас полностью выстроена логистика, все материалы, которые необходимо было закупить — были закуплены. Мы знаем точно, кто за что отвечает. Все необходимые службы привлечены», — отметил Любимов.

Политик заявил, что аптеки, завыщающие цены на медикаменты из-за коронавируса, будут проверяться в постоянном режиме.

Напомним, эпидемия коронавируса 2019-nCoV началась в Китае в конце 2019 года. В России выявили двоих больных. Они оба (девушка в Тюмени и мужчина в Забайкалье) являются гражданами Китая .


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