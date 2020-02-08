В Китае число жертв коронавируса выросло до 722 человек

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Число погибших от коронавируса в материковом Китае достигло 722 человек, сообщает
В настоящее время в Китае заражение коронавирусом подтверждено у 34 546 человек, из которых лечение проходят 31 744 заболевших, 2050 человек выздоровели.
Отмечается, что более шести тысяч заболевших находятся в тяжелом состоянии.
Ранее сообщалось, что в китайской провинции Хубэй от коронавируса
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