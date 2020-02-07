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10:24, 7 февраля 2020 114
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Россиян планируют проверять на наличие иммунитета к коронавирусу

Россиян планируют проверять на наличие иммунитета к коронавирусу

В систему всероссийского мониторинга коллективного иммунитета «Монитор-Био» могут включить коронавирус, пишут «Известия» со ссылкой на Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.

В настоящее время система только разрабатывается и действует в пилотном режиме в нескольких регионах страны: Москва, Петербург, Подмосковье, Новосибирская область и Крым.

В ее перечень включены туберкулез, ветряная оспа, гепатит и иные заболевания. Результаты полученных лабораторных исследований и анонимных анкетных данных заносятся в базу данных геоинформационной системы Atlas. Именно она помогает сделать вывод о естественной защищенности населения от инфекционных заболеваний.

Включение в нее 2019-nCoV позволит выяснить, есть ли у населения коллективный иммунитет к новому коронавирусу.

Внедрение мониторинга планируют завершить во второй половине 2020 года.

По словам завлабораторией механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов в подразделении НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи Владимира Гущина, 2019-nCoV — новый вирус, и иммунитета у россиян быть не может.

Однако специалистам предстоить выяснить, как иммунитет реагирует на вирус.

Отметим, по последним данным число погибших от коронавируса в Китае увеличилось до 636. Количество инфицированных превысило 31,1 тыс. человек. В общей сложности под наблюдением медиков находятся более 186 тыс. жителей.

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