Россиян планируют проверять на наличие иммунитета к коронавирусу

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В систему всероссийского мониторинга коллективного иммунитета «Монитор-Био» могут включить коронавирус, пишут «
В настоящее время система только разрабатывается и действует в пилотном режиме в нескольких регионах страны: Москва, Петербург, Подмосковье, Новосибирская область и Крым.
В ее перечень включены туберкулез, ветряная оспа, гепатит и иные заболевания. Результаты полученных лабораторных исследований и анонимных анкетных данных заносятся в базу данных геоинформационной системы Atlas. Именно она помогает сделать вывод о естественной защищенности населения от инфекционных заболеваний.
Включение в нее 2019-nCoV позволит выяснить, есть ли у населения коллективный иммунитет к новому коронавирусу.
Внедрение мониторинга планируют завершить во второй половине 2020 года.
По словам завлабораторией механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов в подразделении НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи Владимира Гущина, 2019-nCoV — новый вирус, и иммунитета у россиян быть не может.
Однако специалистам предстоить выяснить, как иммунитет реагирует на вирус.Отметим, по последним данным число погибших от коронавируса в Китае увеличилось до 636. Количество инфицированных превысило 31,1 тыс. человек. В общей сложности под наблюдением медиков находятся более 186 тыс. жителей.
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