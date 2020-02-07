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9:40, 7 февраля 2020 195
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В Скопине не сделавшей прививку девочке запретили посещать детсад

В Скопине не сделавшей прививку девочке запретили посещать детсад

Фото: Pixabay.com

В Скопине девочке, не сделавшей прививку от туберкулеза, запретили посещать детсад. Об этом сообщила пресс-служба рязанской прокуратуры.

В январе 2020 года родители обратились в прокуратуру из-за того, что с ноября 2019 года ребенку не разрешают посещать детсад. Проверка показала, что у девочки нет заключения врача от отсутствии туберкулеза. В феврале 2014 года ей делали прививку от этого заболевания, через год — постановку пробы Манту. Данных за 2016 год нет, с 2017 по 2019 годы ее родители отказывались от прививок.

Прокуратура пришла к выводу, что заведующая детсада действует законно. Ребенка допустят в коллектив после того, как родители предоставят заключение врача об отсутствии туберкулеза.


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