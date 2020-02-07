Рязанским льготникам увеличили выплаты

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Фото: Pixabay.com
С 1 февраля рязанским льготникам увеличили ежемесячные выплаты на 3%. Индексация коснулась 238 тысяч жителей региона, сообщили в Пенсионном фонде.
Новые размеры выплат:
инвалидам 1 группы инвалидности — 3 896,43 рубля,
инвалидам 2 группы инвалидности — 2 782,67 рубля,
инвалидам 3 группы инвалидности — 2 227,55 рубля,
детям-инвалидам — 2 782,67 рубля,
инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы — 2 782,67 рубля,
участникам Великой Отечественной войны — 4 173,97 рубля,
инвалидам войны — 5 565,32 рубля,
ветеранам боевых действий — 3 062 рубля,
бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей — 4 173,97 рубля,
ликвидаторам в 1986 — 1987 гг. последствий чернобыльской катастрофы — 2 782,67 рубля,
ликвидаторам в 1988 — 1990 гг. последствий чернобыльской катастрофы — 2 227,55 рубля.
Размер выплат зависит от величины денежного эквивалента набора социальных услуг (НСУ). С 1 февраля он равен 1 155,06 рубля, из них
Напомним, каждый льготник может определять, в натуральной форме или же в виде денежного эквивалента будет получать набор соцуслуг в следующем году. Заявление нужно подавать в Пенсионный фонд или многофункциональный центр до 1 октября.
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