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10:35, 7 февраля 2020 122
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Рязанским льготникам увеличили выплаты

Рязанским льготникам увеличили выплаты

Фото: Pixabay.com

С 1 февраля рязанским льготникам увеличили ежемесячные выплаты на 3%. Индексация коснулась 238 тысяч жителей региона, сообщили в Пенсионном фонде.

Новые размеры выплат:

  • инвалидам 1 группы инвалидности — 3 896,43 рубля,

  • инвалидам 2 группы инвалидности — 2 782,67 рубля,

  • инвалидам 3 группы инвалидности — 2 227,55 рубля,

  • детям-инвалидам — 2 782,67 рубля,

  • инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы — 2 782,67 рубля,

  • участникам Великой Отечественной войны — 4 173,97 рубля,

  • инвалидам войны — 5 565,32 рубля,

  • ветеранам боевых действий — 3 062 рубля,

  • бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей — 4 173,97 рубля,

  • ликвидаторам в 1986 — 1987 гг. последствий чернобыльской катастрофы — 2 782,67 рубля,

  • ликвидаторам в 1988 — 1990 гг. последствий чернобыльской катастрофы — 2 227,55 рубля.

Размер выплат зависит от величины денежного эквивалента набора социальных услуг (НСУ). С 1 февраля он равен 1 155,06 рубля, из них

  • 889,66 рубля — обеспечение медикаментами,
  • 137,63 рубля — путевка на санаторно-курортное лечение,
  • 127,77 рубля — бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

Напомним, каждый льготник может определять, в натуральной форме или же в виде денежного эквивалента будет получать набор соцуслуг в следующем году. Заявление нужно подавать в Пенсионный фонд или многофункциональный центр до 1 октября.


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