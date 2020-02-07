Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:52, 7 февраля 2020 79
 0    0

Рязанская дирекция дорог купила два катера

Рязанская дирекция дорог купила два катера

Рязанская дирекция дорог купила два катера. Соответствующие тендеры разместили на сайте госзакупок. Победителем аукционов стала нижегородская компания ООО «НПО «ГЦКБ Речфлота».

Один катер обойдется дирекции в 11 млн, а другой — 10,5 млн.

Технику намерены использовать для эксплуатации наплавных мостов и паромных переправ на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения в Рязанской области.

До 1 мая подрядчик должен доставить катеры к понтонным мостам через Оку у сел Фатьяновка и Троица в Спасском районе.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 день назад
Рязанское баракко. Невыносимые условия выживания людей в поселке Строитель

Рязанское баракко. Невыносимые условия выживания людей в поселке Строитель 2

В 2020 году участь обитателей трущоб до сих пор не ясна.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:27, 27 января 2020 4 092
В Рязань приедут три хоккейные команды из Китая 4
4:33, 1 февраля 2020 4 659
«Посторонним вход воспрещен». Репортаж из очереди на запись в первый класс 17
13:08, 25 января 2020 5 809
Инфекционист назвал симптомы нового коронавируса -4
19:22, 1 февраля 2020 2 260
Изменился режим работы рязанских МФЦ
11:58, 30 января 2020 4 244
После матча в Рязани «Ценг Тоу» отправил китайского хоккеиста на родину из-за болезни 2
Все новости
Голосования

Вы боитесь коронавируса?

Окончание опроса: 8.02.2020
Архив голосований
Форум