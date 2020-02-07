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Рязанская дирекция дорог купила два катера. Соответствующие тендеры разместили на сайте госзакупок. Победителем аукционов стала нижегородская компания ООО «НПО «ГЦКБ Речфлота».
Один катер обойдется дирекции в 11 млн, а другой — 10,5 млн.
Технику намерены использовать для эксплуатации наплавных мостов и паромных переправ на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения в Рязанской области.
До 1 мая подрядчик должен доставить катеры к понтонным мостам через Оку у сел Фатьяновка и Троица в Спасском районе.
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