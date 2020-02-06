В УФСИН прокомментировали жалобу экоактивистов на свалку рядом с рязанской колонией

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В УФСИН прокомментировали жалобу экоактивистов на свалку рядом с колонией в Рязанском районе. В ведомстве пояснили, что ИК-7 в селе Льгово утилизирует бытовые отходы по договору с «ЭкоПронск».
Компания два раза в неделю вывозит мусор, собранный в контейнеры.
«К сожалению, мусор на прилегающей к колонии территории сваливали сами жители села Льгово. Ранее к руководству колонии жалоб от населения на свалку не поступало. В настоящее время мусор за территорией ИК-7 ликвидирован, организовано наблюдение с целью выявления нарушителей», — пояснили в пресс-службе.
Ранее активисты Экологического рязанского альянса опубликовали
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