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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
В пятницу, 7 февраля, в Рязани проверят таксистов. Об этом
Автоинспекторы будут проверять наличие разрешений на работу, необходимой информации для пассажиров и документов в салоне, а также атрибутики такси на автомобилях.
Сейчас в области работают 118 перевозчиков. Разрешения на работу получили более двух тысяч таксистов.
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