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Фото: Pixabay.com
В Магнитогорске матери пришлось на руках заносить в самолет подростка-инвалида. Об этом сообщил
По данным ведомства, женщина заранее уведомила службу наземного обслуживания аэропорта о специальных условиях перевозки. Вместе с ребенком она без очереди прошла регистрацию и оформила багаж, но семье не предоставили специальное подъемное устройство для посадки ребенка на борт. В результате женщина на руках заносила 12-летнего мальчика в самолет.
Директор аэропорта получил представление. На старшего агента службы наземного обслуживания завели дело об административном правонарушении по части 3 статьи 14.8 КоАП («Непредоставление потребителю льгот и преимуществ, установленных законом»).
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