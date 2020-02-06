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17:24, 6 февраля 2020 106
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Рязанка устроила в своей квартире наркопритон

Рязанка устроила в своей квартире наркопритон

Фото: Pixabay.com

Рязанка устроила в своей квартире наркопритон. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

25-летняя женщина предлагала знакомым свою квартиру для употребления наркотиков. Она поддерживала в жилище порядок и убирала следы употребления наркотиков.

Горожанку ранее неоднократно судили за оборот наркотиков. Ей назначали условное наказание, порядок отбывания которого женщина нарушала.

На рязанку завели дело по части 1 статьи 232 УК. Ее арестовали до 31 марта.


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