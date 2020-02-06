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Фото: Pixabay.com
Рязанка устроила в своей квартире наркопритон. Об этом
25-летняя женщина предлагала знакомым свою квартиру для употребления наркотиков. Она поддерживала в жилище порядок и убирала следы употребления наркотиков.
Горожанку ранее неоднократно судили за оборот наркотиков. Ей назначали условное наказание, порядок отбывания которого женщина нарушала.
На рязанку завели дело по части 1 статьи 232 УК. Ее арестовали до 31 марта.
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