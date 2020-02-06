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11:12, 6 февраля 2020 113
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Рязанка создала петицию ради реконструкции тротуара в Горроще

Рязанка создала петицию ради реконструкции тротуара в Горроще

Рязанка Ольга Паршакина создала петицию ради реконструкции тротуара в Горроще. Женщина намерена привлечь к проблеме внимание ГИБДД и мэрии.

По ее словам, ни один из ГОСТов и СниПов не относится к тротуару на улице 9-я Линия.

«Между тем, здесь проходят сотни людей и в их числе дети, идущие в детские сады и школы. И с каждым днем людей становится все больше, так как в районе появляются новостройки, в которые заселяются молодые семьи с детьми, бабушки и дедушки», — написала автор петиции.

Женщина отметила, что тротуар не безопасен и не обустроен. В частности, на участке между улицами Осипенко и Островского нет освещения, на пересечении улиц 9-я Линия и Островского нет пешеходного перехода. Кроме того, тротуар есть только с одной стороны дороги, он расположен вплотную к дороге и ничем не огорожен. А пешеходный переход на пересечении улиц Гагарина и Ленинского Комсомола плохо освещен.

Рязанка потребовала реконструировать тротуар на улице 9-я Линия и пешеходный переход на пересечении улиц Гагарина и Ленинского Комсомола, а также создать пешеходный переход на пересечении улиц 9-я Линия и Островского.


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