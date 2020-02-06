Прокуратура добилась разметки на «зебрах» около детсадов и школ в Кораблине

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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
Прокуратура добилась разметки на «зебрах» около детских садов и школ в Кораблине. Об этом
Разметки не было на пешеходных переходах рядом с двумя школами, двумя детсадами, музыкальной и художественной школами, а также Домом детского творчества. Прокуратура обратилась в суд с иском к администрации городского поселения. Требование об устранении нарушений удовлетворили.
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