Многодетная рязанка обратилась в прокуратуру из-за черной плесени на стенах нового дома

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Многодетная мать из села Завидово Чучковского района обратилась в прокуратуру из-за черной плесени на стенах нового дома. Об этом рассказала ГТРК «Ока».
По словам Ирины Малышевой, плесень появилась на стенах, откосах и кровле через год после строительства здания.
«У меня ребенок начал кашлять, вот вообще ужас, теперь мы берем направление, и я поеду в Рязань обследовать его. У нас непонятно было, я сдавала анализы, но это не пищевая аллергия», — отмечает хозяйка дома.
Женщина работает заведующей в местном доме культуры. В 2011 году как молодой специалист, работающий на селе, она получила соцвыплату из федерального и областного бюджетов на улучшение жилищных условий — почти миллион восемьсот тысяч рублей. По словам Ирины Малышевой, строительством дома занялась рязанская фирма ООО «Спецстройсервис». Рабочие возвели кирпичную коробку, вставили пластиковые окна и установили входную дверь.
По окончании строительства видимых дефектов не было, и рязанка подписала акт выполненных работ, согласно которому на переделку недостатков отводилось всего 10 дней с момента приемки. За помощью женщина обратилась в администрацию Чучковского района, так как строительные работы производились на государственные деньги. Кроме того, Малышева написала заявление в прокуратуру.
«Нами принято заявление от гражданки. О нарушениях, изложенных в данном заявлении, будет в обязательном порядке проведена проверка. По результатам проверки будет дана оценка действиям должностных лиц, допустивших нарушение», — сказала районный прокурор Оксана Сагеева. Кроме того, многодетная мать обратилась за помощью в Роспотребнадзор. Специалисты ведомства проведут замеры воздуха в помещениях.
В районной администрации ответили, что все этапы строительства контролировались, и, согласно экспертизе, которая проводилась несколько лет назад, объем и качество выполненных работ соответствует нормам СанПиНа.
«Вы понимаете, сейчас этот дом, как консервная банка. Она не открывает окна в целях экономии газа, она закрыла единственную вытяжку на кухне. Вы что думаете? Конечно, это будет перепад температур зимой, весной, летом, дожди, и все это будет плесневеть», — говорит начальник отдела городского хозяйства и градостроительства Елена Ванькова.
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