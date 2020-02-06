А что в кино? «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» и другие новинки

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Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.
Американский супергеройский фильм «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» является восьмым в рамках Расширенной Вселенной комиксов DC, а действие в нем происходит после событий фильма «Отряд самоубийц». Американская комедия режиссера Энди Фикмена «Игры с огнем» рассказывает о нелегком задании, которая выпала пожарной команде — им пришлось стать няньками для трех детей, которых они спасли от лесного пожара.
Историческая драма Романа Полански «Офицер и шпион» отмечена рядом наград на Венецианском кинофестивале, а также премией Международной федерации кинопрессы. В основе сюжета — реальная история офицера Альфреда Дрейфуса, которого объявили государственным преступником за шпионаж.
Действие российского фильма «Мальчик русский» режиссера Александра Золотухина происходит во время Первой мировой войны. В основе — история простого русского мальчика, который идет на фронт с наивной юношеской мечтой о славе и орденах, однако ослепшего после первого же боя.
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В 2020 году участь обитателей трущоб до сих пор не ясна.