Активисты обнаружили незаконную свалку на территории рязанской колонии

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Активисты Экологического рязанского альянса обнаружили незаконную свалку, образовавшуюся на территории ИК-7, которая расположена в селе Льгово. Видео опубликовали в группе
На кадрах видно, что в яму, находящуюся в 200 метрах от речки, сваливают мусор. Отходы «маскируют» сеном.
«Это грубое нарушение закона об утилизации отходов. В непосредственной близости расположена река Ока, высокий берег которой на данный момент так же сильно замусорен», — отметили активисты.
Представители ЭРА направили письма в региональное минприроды, природоохранную прокуратуру и управление ФСИН.
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