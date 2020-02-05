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14:36, 5 февраля 2020 157
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Активисты обнаружили незаконную свалку на территории рязанской колонии

Активисты обнаружили незаконную свалку на территории рязанской колонии

Активисты Экологического рязанского альянса обнаружили незаконную свалку, образовавшуюся на территории ИК-7, которая расположена в селе Льгово. Видео опубликовали в группе ЭРА «ВКонтакте».

На кадрах видно, что в яму, находящуюся в 200 метрах от речки, сваливают мусор. Отходы «маскируют» сеном.

«Это грубое нарушение закона об утилизации отходов. В непосредственной близости расположена река Ока, высокий берег которой на данный момент так же сильно замусорен», — отметили активисты.

Представители ЭРА направили письма в региональное минприроды, природоохранную прокуратуру и управление ФСИН.


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