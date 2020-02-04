В Рязани следователя осудили за ложные сведения в уголовном деле

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В Рязани осудили бывшего старшего следователя следственного отдела ОМВД России по Рязанскому району. Об этом сообщила
В 2016 году старший следователь «с целью получения дополнительных доказательств» в отношении обвиняемого по уголовному делу о кражах составил документы с ложными сведениями.
Во время расследования следователь не признал себя виновным. Однако сотрудникам региональных управлений СУ СКР и ФСБ удалось собрать доказательства.
Приговором от 23 января 2020 года бывшему следователю назначили четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком в три года с лишением права занимать должности во власти, правоохранительных органах сроком на 2,5 года.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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