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В поселке Строитель объединят два детсада. Об этом мэрия сообщила на странице губернатора Николая Любимова «ВКонтакте».
Ожидается, что детсад «Жемчужинка» №122 на улице Дружной присоединят к детсаду «Колокольчик» № 152 на улице Предзаводской.
Воспитанники останутся на своих местах, заниматься с ними продолжат в обоих зданиях.
«В детских садах №№ 122, 152 на протяжении значительного времени остаются свободные места в разных возрастных категориях. В очереди на следующий учебный год зарегистрировано 18 детей в возрасте от 2 до 3 лет и 5 детей в возрасте от 3 до 4 лет, — говорится в сообщении. — Потребность жителей поселка Строитель в дошкольных образовательных учреждениях полностью удовлетворена».
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