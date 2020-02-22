Прокуратура нашла нарушения пожарной безопасности в сасовском кинотеатре

В адрес руководителя внесли представление.

Прокуратура нашла нарушения в сасовском кинотеатре. Об этом сообщил сайт надзорного органа.

Проверка показала, что при показе фильмов в кинозале «МКЦ» в полной мере не обеспечивалась пожарная безопасность зрителей.

«Поскольку данные нарушения создают прямую угрозу жизни и здоровья граждан, в том числе несовершеннолетних, руководителю „МКЦ“ внесли представление, которое находится на рассмотрении», — говорится в сообщении.