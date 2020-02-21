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В пятницу, 21 февраля, в Рязани начали отмечать День защитника Отечества. Горожане возложили цветы к Вечному огню и монументу на площади Победы.
Церемония традиционно началась с минуты молчания. После нее Николай Любимов вместе с начальником РГВВДКУ имени Маргелова Алексеем Рагозиным и ветераном Великой Отечественной войны Михаилом Кузнецовым возложили цветы к памятнику. За ними проследовали военные, ветераны, представители власти, курсанты, школьники и другие жители города. Завершилась церемония прохождением торжественного марша курсантами десантного училища.
После участники митинга возложили цветы к монументу посвященному воинам-интернационалистам.
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