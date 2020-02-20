RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Социальная сеть «ВКонтакте» обновила дизайн мобильного приложения. Об этом
В обновленной версии разработчики убрали лишние разделители, обновили иконки и шрифты. В нижней части экрана теперь расположены главные разделы — «Новости», «Обзор», «Сообщения», «Друзья» и «Профиль».
Кроме того, сообщества, VK Pay, мини-приложения платформы VK Mini Apps и все стриминговые сервисы расположены во вкладке «Обзор».
Из вкладки «Новости» пользователи теперь также смогут открыть камеру, снять историю, включить прямой эфир или отсканировать QR-код.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →В Рязани предложили перенести остановку около онкодиспансера
С 20 февраля по 10 марта «Оптике-сервис» пройдет праздничная акция.