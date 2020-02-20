В Ряжском районе «четырнадцатая» вылетела в кювет

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Фото: Издательство «Пресса»
Вечером во вторник, 18 февраля, в Ряжском районе произошло ДТП. Об этом пишет издательство «
Примерно в 21:35 около села Введеновка «четырнадцатая» съехала с дороги с вылетела в кювет. По предварительной информации, ВАЗ под управлением 23-летнего местного жителя занесло.
В результате травмы получил 36-летний пассажир, его госпитализировали.
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