В Рязанской области почти 70 пар поженились в «красивую» февральскую дату

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В четверг, 20 февраля, в Рязанской области поженились 69 пар. Об этом сообщил
Представители ведомства отметили, что
Напомним, в Рязани в этот день
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Мы узнали, собирается ли университет создавать факультеты для бывших студентов и преподавателей рязанского филиала МГИК.