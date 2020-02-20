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19:38, 20 февраля 2020 127
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В Рязани предложили перенести остановку около онкодиспансера

В Рязани предложили перенести остановку около онкодиспансера

В Рязани предложили перенести остановку около онкологического диспансера. Вопрос подняли на комитете гордумы в четверг, 20 февраля.

Депутаты предложили сдвинуть остановку общественного транспорта, расположенную около онкодиспансера, для того, чтобы на ее месте устроить бесплатную парковку для посетителей больницы.

И.о. начальника управления благоустройства города Алексей Муковнин сообщил, что мэрия прорабатывает варианты увеличения парковочных мест на противоположной стороне.

«Там зеленая зона, но она уже таковой не является, там и мусор скапливается, а благоустроенных парковочных мест нет. Чтобы люди могли где-то парковаться, мы прорабатываем варианты обустройства дополнительных бесплатных парковочных мест», — отметил он.

По итогам обсуждения депутаты поручили мэрии, разработать схему организации дорожного движения в районе онкодиспансера и представить ее к следующему заседанию комитета.


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