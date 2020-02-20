В полиции рассказали подробности аварии с тремя потерпевшими в Шацком районе

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Издательство «Пресса»
В Шацкогом ОГИБДД издательству «
За рулем первой машины был 21-летний житель села Федосова, с ним были его супруга и их знакомая.
Водитель попытался пойти на обгон и врезался в грузовик.
Травмы
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьЛюбимов вручил рязанским курсантам именные стипендии
|
cледующая новость →Мошенница обманула рязанскую пенсионерку на 170 тысяч рублей
С 20 февраля по 10 марта «Оптике-сервис» пройдет праздничная акция.