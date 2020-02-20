Три человека пострадали при столкновении «ВАЗа» и грузовика в Рязанской области

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Фото: УМВД по Рязанской области
В среду, 19 февраля, на 85-м километре дороги «Шацк — Сараи» произошло ДТП. Об этом сообщила
По предварительной информацией, примерно в 9:40 21-летний молодой человек на «ВАЗе» столкнулся с «ГАЗом» под управлением 50-летнего мужчины.
В результате травмы получили водитель и пассажиры «ВАЗа» в возрасте 20 и 21 года, их доставили в больницу.
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С 20 февраля по 10 марта «Оптике-сервис» пройдет праздничная акция.