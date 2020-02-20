В Горроще загорелась девятиэтажка, есть пострадавший

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Вечером в четверг, 20 февраля, на улице 6-я Линия произошел пожар. Об этом сообщила
Сигнал о возгорании поступил в 19:49, на вызов выехали три расчета.
Огонь повредил подвал панельного дома, во время происшествия пострадал человек.
Причину возгорания устанавливают.
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