Рязанец воровал деньги из ящиков с пожертвованиями и автоматов с игрушками и жвачками

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Рязанец воровал деньги из ящиков с пожертвованиями, которые находились в храмах, а также из торговых автоматов с игрушками и жвачками, установленных в «Пятерочках» и «Дикси» в Рязани и Рыбном. Об этом сообщил
Известно, что с сентября 2018 года по май 2019 года мужчина совершил 53 кражи. В отношении него возбудили уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 158 УК.
Рязанец полностью признал свою вину. Материалы передали в суд.
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