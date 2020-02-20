Мусорный оператор «Эко-Пронск» объявил конкурс социальных инициатив

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«В приоритете волонтерские проекты в области экологии и градозащиты», — отметили организаторы.
Среди направлений деятельности конкурсантов:
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На презентацию долгожданного кроссовера Škoda Karoq пришли около двух тысяч человек.