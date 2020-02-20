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Из-за сильного ветра оторвалась часть фасада одной из касимовских новостроек, соответствующую фотографию, в понедельник, 17 февраля, разместили в соцсетях.
Трехэтажный дом № 39 по улице Северной построили в 2012 году. Застройщиком выступило ООО «МПМК 1». По словам директора компании Юрия Наумкина, в течение гарантийного срока нареканий и обращений от жителей дома не было.
«Жильцы утеплили часть фасада монтажной пеной, что привело к его обрушению. Также выяснилось, что строители при фиксации утеплителя сэкономили на клее», — отметил Наумкин.
К четвергу, 20 февраля, подрядчик произвел подсчет работ и заказал материалы для восстановления фасада. Ремонт начнется при благоприятных погодных условиях, в плюсовую температуру.
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