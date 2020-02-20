Добровольные пожарные спасли человека из горящего общежития в Старожиловском районе

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Фото: Издательство «Пресса»
Вечером в среду, 19 февраля, в поселке Совхоза имени Ленина Старожиловского района произошел пожар. Сигнал о возгорании в двухэтажном общежитии поступил в 20:29, на вызов выехали два расчета.
Когда пожарные преодолели 13 километров и прибыли на место, их встретили добровольцы, пишет издательство «
Напомним, из дома также
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На презентацию долгожданного кроссовера Škoda Karoq пришли около двух тысяч человек.