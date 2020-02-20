Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

22:17, 20 февраля 2020 193
 0    0

Добровольные пожарные спасли человека из горящего общежития в Старожиловском районе

Добровольные пожарные спасли человека из горящего общежития в Старожиловском районе

Фото: Издательство «Пресса»

Вечером в среду, 19 февраля, в поселке Совхоза имени Ленина Старожиловского района произошел пожар. Сигнал о возгорании в двухэтажном общежитии поступил в 20:29, на вызов выехали два расчета.

Когда пожарные преодолели 13 километров и прибыли на место, их встретили добровольцы, пишет издательство «Пресса». Им удалось вынести из горящей квартиры 67-летнего мужчину и потушить огонь.

Напомним, из дома также эвакуировали восемь человек.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 день назад
Группа компаний «Автоимпорт» открыла в Туле новый дилерский центр Škoda

Группа компаний «Автоимпорт» открыла в Туле новый дилерский центр Škoda

На презентацию долгожданного кроссовера Škoda Karoq пришли около двух тысяч человек.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:50, 7 февраля 2020 1 912
В Роспотребнадзоре рассказали о состоянии изолированных китайских студентов РГУ
9:20, 8 февраля 2020 1 335
В Рязанской области объявили «желтый» уровень опасности
16:22, 7 февраля 2020 1 717
В Рязани двух студентов из Китая отправили на карантин 1
10:24, 7 февраля 2020 1 604
Россиян планируют проверять на наличие иммунитета к коронавирусу
13:48, 8 февраля 2020 1 772
Россия отправит в Китай два миллиона медицинских масок 1
Все новости
Голосования

Нужно ли строить школу в Лесопарке?

Окончание опроса: 26.02.2020
Архив голосований
Форум