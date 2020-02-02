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12:45, 2 февраля 2020 195
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В Шацком районе почистили дорогу по требованию прокуратуры

В Шацком районе почистили дорогу по требованию прокуратуры

Фото: Pixabay.com

В Шацком районе почистили дорогу по требованию прокуратуры. Об этом сообщил сайт надзорного органа.

Мешавшие движению снег и лед были на улице Молодежной в поселке Лесная Поляна. Прокуратура внесла представление главе администрации муниципального образования.

Нарушение устранили. Должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.


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