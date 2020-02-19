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16:18, 19 февраля 2020 200
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Рязанская область присоединится к эко-марафону

Рязанская область присоединится к эко-марафону

Фото: Pixabay.com

Рязанская область присоединится к эко-марафону по сбору макулатуры. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Марафон пройдет с 18 марта по 3 апреля. Он включает соревнования между всеми муниципальными образованиями по количеству собранной макулатуры. На переработку принимают глянцевые журналы, газеты, офисную бумагу, тетради, бумажную упаковку и другое. Подробная информация здесь.

По результатам акции составят Зеленый рейтинг Рязанской области.

Напомним, в 2018 году регион занял первое место в Зеленом рейтинге России. В прошлом году жители области сдали 132 тонны макулатуры (это равносильно 1200 спасенным деревьям).


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