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Фото: Pixabay.com
Работник рязанского завода украл микросхемы с золотом и серебром. Об этом
В апреле 2019 года 26-летний мужчина снял с печатных плат микросхемы, которые содержат драгоценные металлы. Ущерб превысил 535 тысяч рублей. Украденное — 194 грамма золота 999 пробы и 307 граммов серебра 999 пробы — рязанец продал знакомым.
Оперативники и сотрудники УФСБ установили злоумышленника и задержали. Его признали виновным по части 3 статьи 158 УК и приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Рязанцу придется возместить ущерб.
Приговор вступил в законную силу.
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